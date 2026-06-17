ONTE, LOREFICE (M5S): CHI IGNORA GRATTERI TRADISCE LA LEZIONE DI FALCONE E BORSELLINO

Roma, 16 giu. – “In un periodo dell’anno segnato dalla memoria delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, le parole di Nicola Gratteri non possono essere ignorate. Quando un magistrato che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la criminalità organizzata denuncia il rischio di un indebolimento dei controlli antimafia sul Ponte sullo Stretto e arriva a parlare di una possibile ‘resa dello Stato alla mafia’, la politica ha il dovere di ascoltare. Altrimenti il ricordo di Falcone e Borsellino rischia di trasformarsi in una ritualità vuota. La loro lezione impone coerenza”. Così in una nota il senatore M5s Piero Lorefice.

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