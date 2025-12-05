6 Dicembre 2025
Home Rifiuti, Antonio De Luca (M5S): “La Corte dei conti boccia un sistema allo sbando, inceneritori compresi. Schifani come Attila”

Related Stories

[Sicilia] Rifiuti. Pellegrino (FI) “Corte Conti conferma urgenza di piano risolutivo. Termovalorizzatori migliore soluzione”

[Sicilia] Rifiuti. Pellegrino (FI) “Corte Conti conferma urgenza di piano risolutivo. Termovalorizzatori migliore soluzione”

5 Dicembre 2025
Salute mentale: Chinnici (PD Sicilia), basta ritardi, silenzi e immobilismo

Salute mentale: Chinnici (PD Sicilia), basta ritardi, silenzi e immobilismo

5 Dicembre 2025
Gilistro (M5S Ars): “Parcheggi siano gratuiti in ospedali e case di cura convenzionate. Chi va in queste strutture non lo fa per diletto”

Gilistro (M5S Ars): “Parcheggi siano gratuiti in ospedali e case di cura convenzionate. Chi va in queste strutture non lo fa per diletto”

5 Dicembre 2025

Leggi anche

Cna: il siciliano Battiato eletto vicepresidente nazionale al fianco del presidente Costantini

Cna: il siciliano Battiato eletto vicepresidente nazionale al fianco del presidente Costantini

5 Dicembre 2025
[Sicilia] Rifiuti. Pellegrino (FI) “Corte Conti conferma urgenza di piano risolutivo. Termovalorizzatori migliore soluzione”

[Sicilia] Rifiuti. Pellegrino (FI) “Corte Conti conferma urgenza di piano risolutivo. Termovalorizzatori migliore soluzione”

5 Dicembre 2025
Salute mentale: Chinnici (PD Sicilia), basta ritardi, silenzi e immobilismo

Salute mentale: Chinnici (PD Sicilia), basta ritardi, silenzi e immobilismo

5 Dicembre 2025
Rifiuti, Antonio De Luca (M5S): “La Corte dei conti boccia un sistema allo sbando, inceneritori compresi. Schifani come Attila”

Rifiuti, Antonio De Luca (M5S): “La Corte dei conti boccia un sistema allo sbando, inceneritori compresi. Schifani come Attila”

5 Dicembre 2025