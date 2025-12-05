Gratta e Vinci: a Noto (SR) colpo da 20mila euro con “Mega Miliardario New”
ROMA – Sicilia a segno con il Gratta e Vinci “Mega Miliardario New”. Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, a Noto, in provincia di Siracusa, è stato centrato un colpo da 20mila euro presso la tabaccheria in Contrada Passo Abate snc
La spesa 2024 (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) per i giochi nei punti vendita presenti nella regione Sicilia si conferma a 1,1 miliardi, in linea con il dato del 2023, riporta Agipronews. Nello specifico, crescono le lotterie istantanee (209 milioni +1,9% rispetto ai dodici mesi precedenti). Per quanto riguarda invece il gioco retail nella provincia di Siracusa, si assiste a un importante crescita: la spesa raggiunge i 53 milioni di euro nel 2024, rispetto ai 47 milioni di euro di un anno fa (+12,7%).