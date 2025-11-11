Salvo Toscano al Circolo del Tennis per “Il caso Barraco”

Lunedì 17 novembre alle ore 19:00, al Circolo del Tennis, Viale del Fante, 3 – Palermo, incontro con il giornalista e scrittore Salvo Toscano per la presentazione del suo ultimo romanzo Il caso Barraco, in cui i protagonisti, i fratelli Corsaro, si immergono in una nuova indagine che li porterà a svelare molti segreti sepolti, dopo una macabra scoperta in una villa abbandonata nella periferia di Palermo, novità editoriale della Newton Compton Editori.

Dopo i saluti del Deputato agli Interni del Circolo del Tennis Angelo Morello, a dialogare con l’autore saranno la professoressa Valeria Torta e il libraio Nicola Macaione.

Una nuova indagine dei fratelli Corsaro In una villa abbandonata da molti anni, nella periferia di Palermo, viene rinvenuto il cadavere mummificato di una donna, celato da lunghissimo tempo in un’intercapedine. Il cronista di nera Fabrizio Corsaro si interessa subito del caso. Il corpo viene identificato come quello di Agnese Barraco, un’igienista dentale originaria del trapanese, sparita nel nulla un giorno di pioggia nel 2003. Quando una persona sospettata di essere responsabile di quella morte viene arrestata, anche il fratello di Fabrizio, l’avvocato Roberto Corsaro, comincia a indagare sulla vicenda per ragioni professionali. Scavando in un passato dimenticato, dalla doppia indagine dei fratelli Corsaro emergeranno i tanti segreti della misteriosa e riservatissima vita di Agnese. Fra i quali quello più intimo e nascosto: l’essere stata una strega.

Salvo Toscano è un giornalista (Tgr Sicilia della Rai) e scrittore. È stato firma del Corriere della sera, direttore del quotidiano Livesicilia, condirettore del mensile I love Sicilia, ha scritto per il Foglio, Il Giornale di Sicilia. Ha lavorato anche per radio, tv e agenzie di stampa. È stato semifinalista al Premio Scerbanenco, finalista al Premio Zocca Giovani e vincitore del Premio Telamone. È autore dei romanzi incentrati sulle indagini dei fratelli Corsaro, che hanno dato vita anche a una serie tv di successo (ricordiamo: Ultimo appello, L’enigma Barabba, Sangue del mio sangue, Insoliti sospetti, Una famiglia diabolica, L’uomo sbagliato, La tana del serial killer, Memorie di un delitto, L’intruso, La lama dell’assassino, L’ultimo presagio). Ha pubblicato anche Falsa testimonianza e Joe Petrosino. Il mistero del cadavere nel barile.

I suoi gialli sono stati tradotti nei Paesi di lingua inglese.

Nel 2014 è uscito il libro di saggistica, La camera grassa – Una dieta per i consigli regionali degli sprechi (Rubbettino) in cui si raccontano le misure adottate per contenere i costi dei “parlamentini” delle regioni italiane.

Per il teatro ha scritto il monologo Carte false, ispirato alla figura di Calogero Marrone, prodotto dal Teatro Regina Margherita di Caltanissetta diretto da Moni Ovadia. Lo spettacolo è stato portato in scena nel 2018 con Rosario Petix e la regia di Aldo Rapè, che ne hanno realizzato un adattamento.



Nel 2025 debutta con una nuova coppia investigativa, Santo Battaglia e Albino Guarneri, grazie al romanzo La prossima vittima (Mondadori).