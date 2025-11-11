Carlo Ruta, con Il Leone e il Cammello, alla Mondadori di Piazza Roma a Catania 

Venerdì 14 novembre 2025, ore 17.30, presso la Mondadori Bookstore di Piazza Roma lo storico Carlo Ruta presenta l’ultima sua opera, Il leone e il cammello: Cristianità e Islam dagli Altavilla a Federico II di Svevia. Il libro propone uno sguardo esplorativo del XII e del XIII secolo nel Regnum normanno e svevo e nei paesi che con il Regnum insulare e peninsulare meglio interagivano. Lo studio muove da prospettive inconsuete, che più pongono in risalto fatti notevoli sotto il profilo dell’organizzazione dei saperi, dell’elaborazione delle lingue e delle arti letterarie, dei percorsi scientifici e dei contatti interculturali. Gli scenari sono quelli di una età di mezzo poco immaginata, che incubò strutture e risorse nodali lungo gli itinerari che condussero alla modernità, lanciando esperienze e messaggi che ancora oggi fanno riflettere. L’evento si chiuderà con un dibattito aperto.

