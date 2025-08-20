Scomparsa Musotto, Miccichè: “Perdo un amico fraterno e la Sicilia un grande politico”

Palermo – Gianfranco Miccichè esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Musotto, ricordandone la figura umana e politica, sottolineando il legame personale che li univa da una vita intera.

“Con Francesco non se ne va soltanto un protagonista della politica siciliana, ma soprattutto un amico fraterno, con il quale ho condiviso momenti indimenticabili di amicizia e di impegno civile. È stato uno dei migliori politici italiani – afferma l’ex Presidente dell’Ars – come del resto tutta la sua famiglia, che ha dato un contributo straordinario alla crescita della nostra terra e del Paese”.

Miccichè sottolinea anche le difficoltà personali che Musotto ha dovuto affrontare lungo il suo percorso umano: “Francesco ha avuto una vita non facile – conclude – segnata da prove dolorose, ma sempre vissuta con dignità e con uno spirito indomito. A me lo legava un affetto infinito, che va oltre la politica e oltre le cariche istituzionali”.