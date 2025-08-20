[Sicilia] Musotto. Caruso (FI) “Grande giurista e amministratore. Un vero azzurro”

“La scomparsa di Ciccio Musotto mi colpisce profondamente. Con lui ho condiviso otto anni intensi nella giunta provinciale di Palermo, anni durante i quali ho potuto apprezzare le sue straordinarie qualità umane e politiche, le grandi doti di giurista e amministratore. Ciccio è stato un uomo di grande spessore, con una storia istituzionale di straordinario rilievo come amministratore e legislatore. Ha servito le nostre comunità con competenza e passione alla Provincia di Palermo, all’Assemblea Regionale Siciliana e al Parlamento Europeo, dimostrando sempre grande energia e rinnovato impegno per il bene della Sicilia. Era un vero azzurro, un politico di razza che ha incarnato i valori migliori di Forza Italia, lasciando un segno indelebile in ogni ruolo istituzionale ricoperto. La Sicilia perde oggi un uomo di grande valore. Alla famiglia Musotto vanno le condoglianze mie personali e di tutta Forza Italia Sicilia.”

Lo dichiara Marcello Caruso, Coordinatore Regionale di Forza Italia in Sicilia