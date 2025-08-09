[Sicilia] Informazione ed editoria. Pellegrino (FI) “PD conferma di non avere cultura di governo e senso delle istituzioni”

“Con la sua dichiarazione di oggi il capogruppo del PD ha gettato la maschera confermando quello che era già chiaro a tutti: il partito democratico non fa attività parlamentare per approvare leggi utili ai siciliani, alle imprese, all’economia e, in questo caso, all’informazione di qualità, ma pensa di svolgere il proprio ruolo in seno all’Ars facendo dispetti e sgambetti al Governo.

Un atteggiamento puerile che si commenta da solo e che conferma la totale assenza di cultura non soltanto di governo ma anche semplicemente istituzionale di quel partito.

Quel che è certo è che la norma, proposta dal Governo e dalla maggioranza, sarà ripresentata e votata alla prima sessione utile. Vedremo se il PD avrà da qui ad allora recuperato un po’ di senso delle istituzioni.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, rispondendo alle dichiarazioni del capogruppo del PD, on.le Catanzaro, sulla bocciatura delle norme a favore delle imprese editoriali e dell’informazione in Sicilia.