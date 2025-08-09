Contributi editoria. Di Paola (M5S): “Lavoriamo per migliorare norma. Schifani non scarichi sull’Ars i suoi fallimenti politici”

Palermo 9 agosto 2025 – “Attribuire alle opposizioni l’insuccesso della norma sull’editoria, così come ha appena fatto Schifani a mezzo stampa, è l’ennesimo segno di irresponsabilità di un governo che attribuisce sempre all’ARS i suoi fallimenti politici”.

A dichiararlo è il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e vicepresidente dell’ARS Nuccio Di Paola.

“Ci mettiamo a disposizione per portare avanti la norma e soprattutto per migliorarla insieme al contributo della categoria – aggiunge Di Paola. Schifani tra tagliole e maggioranza in frantumi non riesce più a portare avanti norme per i siciliani e per categorie” – conclude.