Manovra ter, Figuccia: “Opposizione puerile e ridicola contro il bene dei siciliani”

Palermo – “La bagarre e l’ostruzionismo dell’opposizione a Sala d’Ercole non fanno che nuocere ai siciliani: un atteggiamento puerile e ridicolo. Ancora una volta lancio un appello alla minoranza, affinché si arrivi ad approvare la manovra ter. L’abbattimento delle liste d’attesa, gli interventi contro la povertà, le misure per contrastare la siccità, i fondi per la manutenzione delle strade provinciali e il sostegno ai Comuni per lo smaltimento dei rifiuti all’estero sono solo alcune delle misure essenziali e necessarie, che abbiamo il dovere di difendere per il bene della nostra regione”. Così Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, sulla manovra ter in discussione in queste ore a Sala d’Ercole.

