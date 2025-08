Vertenza ODA. Adorno (M5S): Domani a Palazzo degli Elefanti per ribadire attenzione ai lavoratori 

Palermo 5 agosto 2025 – “Il governo regionale deve impegnarsi a garantire il pagamento dei lavoratori ODA del Catanese che da diversi mesi non ricevono lo stipendio nonostante la regolarità dei trasferimenti da parte dell’ASP di Catania. Nelle scorse settimane ho depositato un’interrogazione al governo Schifani che non deve rimanere lettera morta e di cui pretendiamo immediata risposta. Per questa ragione domani, 6 agosto sarò a Palazzo degli Elefanti di Catania alle 10 per ribadire, insieme ai consiglieri comunali, la vicinanza a questi lavoratori”. Lo dichiara la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Lidia Adorno.

