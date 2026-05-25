SuperEnalotto, in Sicilia sfiorato il “6”: a Campobello di Mazara (TP) realizzato un “5” da oltre 49mila euro
Il SuperEnalotto sorride alla Sicilia. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di venerdì 22 maggio 2026, nella regione è stato realizzato un “5” da 49.817,35 euro a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, presso l’esercizio “The House On The Station” in Piazza Stazione Snc.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 26 maggio, sale a 169,9 milioni di euro.