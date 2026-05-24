Di Paola, M5S. “Partecipazione popolare alle manifestazioni per ricordare la strage di Capaci, sprone a tenere alta la guardia nella lotta alla mafia e all’illegalità”

Palermo, 23/05/2026. “La grande partecipazione popolare, soprattutto di giovani e giovanissimi, alle manifestazioni per ricordare la strage di Capaci, a ben 34 anni di distanza, è un grande segno di incoraggiamento per tutti e deve essere uno sprone per ognuno di noi a tenere alta l’asticella nella lotta alla mafia e all’illegalità, che va fatta coi gesti quotidiani e negli ambienti di lavoro, specie dalla politica che troppo spesso, come raccontano le cronache, predica bene ma razzola male”.

Lo afferma il coordinatore regionale del M5S Nuccio Di Paola a chiusura delle manifestazioni di oggi, alle quali ha partecipato col presidente Giuseppe Conte e con una nutrita schiera di rappresentanti M5S a tutti i livelli istituzionali.