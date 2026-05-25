LEGA DEL FILO D’ORO: OLTRE 150 DONATORI IN VISITA AL CENTRO DI TERMINI IMERESE

Si è tenuta nei giorni scorsi la XVIII edizione della Giornata del Sostenitore, importante appuntamento annuale che la Fondazione Lega del Filo d’Oro dedica ai tanti sostenitori, per ringraziarli dell’affetto e del prezioso supporto che, ogni giorno, dimostrano nei confronti di bambini, giovani e adulti con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale. La loro vicinanza è infatti fondamentale per garantire accoglienza e sostegno a chi non vede e non sente e alle loro famiglie in tutti i Centri e Sedi Territoriali della Fondazione presenti sul territorio nazionale.

Nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 maggio, oltre 150 sostenitori sono stati accolti al Centro Sanitario di Riabilitazione Residenziale di Termini Imerese (PA), punto di riferimento in Sicilia per la sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale, dove hanno potuto incontrare le persone con sordocecità, le loro famiglie e le figure professionali impegnate quotidianamente nel loro percorso. Attraverso testimonianze, racconti e momenti di confronto, i sostenitori hanno avuto l’opportunità di conoscere più da vicino la realtà della Lega del Filo d’Oro, scoprendone il metodo riabilitativo adottato, che permette di trovare quel canale unico e particolare per entrare in relazione con chi non vede e non sente.