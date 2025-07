“È essenziale non cadere in fake news allarmistiche che distraggono dalla soluzione dei problemi. Polemiche infondate su presunte chiusure totali di ospedali non servono alla comunità e ostacolano il miglioramento del sistema sanitario”.

Lo dichiara Salvo Tomarchio (Forza Italia), provando a smontare le narrazioni che ritiene “distorte” sulla riorganizzazione dei posti letto ospedalieri.

“Non è all’ordine del giorno nessuna chiusura totale di ospedali. Al contrario, si vuole evitare che i siciliani debbano ricorrere ai ‘viaggi della speranza’ al Nord”.

La revisione della rete dei posti letto in Sicilia risponde a un’esigenza ineludibile: l’adeguamento al crollo demografico. “In 10 anni l’Isola ha perso quasi il 10% della popolazione. Continuare a mantenere strutture sovradimensionate e sottoutilizzate, spesso a pochi chilometri di distanza l’una dall’altra, sarebbe un insulto alle comunità, che ne pagano costi insostenibili”, spiega Tomarchio a difesa del piano del Governo Schifani.

“La vera sanità del futuro non è quella dei grandi nosocomi affollati ma quella delle piccole strutture diffuse. Questo piano potenzia Case di Comunità e presidi medio-piccoli, garantendo eccellenze specialistiche lì dove servono, con prossimità ai cittadini e costi sostenibili. Le aziende ospedaliere più attrezzate saranno rafforzate per le patologie complesse, mentre il territorio offrirà risposte immediate ai bisogni quotidiani: l’unica via per limitare la mobilità sanitaria”.

L’esponente azzurro conclude sottolineando la possibilità di dialogo sul tema: “Questa proposta è aperta al confronto con parti sociali e territori. Può essere migliorata, ma nessuno può illudersi di avere un ospedale in ogni quartiere. Serve equilibrio tra centri urbani e aree interne, tra specializzazione e capillarità. Difendere lo status quo o chiedere risorse infinite – quando tutti sappiamo essere limitate – è miopia pura. Questa riorganizzazione salverà la qualità del servizio rendendolo più equo”.