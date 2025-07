ROMA, 11 lug. – La delegazione dei parlamentari del Movimento 5 Stelle in visita alle isole Pelagie questa mattina è andata a Linosa a raccogliere le principali criticità dell’isola.

“I cittadini e i lavoratori di Linosa – dichiarano Dolores Bevilacqua, Valentina D’Orso, Ada Lopreiato, Luca Pirondini e Elisa Pirro – hanno sottolineato come sia molto importante realizzare un secondo approdo marittimo che consenta l’attracco per le imbarcazioni anche quando sul versante del Porto esistente le cattive condizioni del mare lo impediscano. Altri problemi da risolvere sono la ristrutturazione della sede della guardia medica, temporaneamente ospitata nell’immobile della scuola perché i lavori sono fermi, le difficoltà di collegamento che affrontano i docenti della scuola, le pessime condizioni delle strade e delle tubazioni, il costo altissimo della benzina. La seconda isola delle Pelagie rivendica giustamente le sue peculiarità territoriali, naturalistiche e turistiche, chiede che questi aspetti vengano valorizzati e non vengano acuite le criticità tipiche dell’insularità, che in un’isola piccola e lontana dalla Sicilia sono maggiori”.