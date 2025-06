A margine della riuscita manifestazione di ieri a Palermo sulla sanità pubblica per tutti, interviene la deputata del M5S Ida Carmina, che si complimenta con i tanti siciliani che hanno marciato e hanno rivendicato per una sanità finalmente efficiente, pubblica e che eroghi servizi per tutti.

“Sono contenta per la riuscita manifestazione di ieri che ha visto la partecipazione di tanti siciliani, arrivati da ogni parte della Sicilia, tanti anche da Agrigento e Provincia, per dire basta allo sfacelo della sanità siciliana, una nave che fa acqua da tutte le parti.

La presenza del Presidente Giuseppe Conte, dei parlamentari nazionali e regionali, degli amministratori locali, sindaci e consiglieri comunali, degli attivisti e di tanti cittadini, dimostra che sul tema sanità da parte nostra non ci sarà nessuna indulgenza sulla disastrosa gestione dei governi di centrodestra.

Scandali, mazzette, corruzione endemica e ritardi ingiustificabili o “sospetti” su liste d’attesa o relativi a referti istologici, non sono più tollerabili.

Ieri erano presenti anche gli operatori sanitari, e dà soddisfazione la condivisione di questa battaglia da parte del campo progressista siciliano che può accendere una opzione e una offerta politica totalmente diversa all’Ancien Règime del centrodestra siciliano, che con Schifani finora non ha saputo isolare e cacciare via tutto il sottobosco ed il marciume che opera in maniera illecita negli affari della sanità siciliana.

La piazza ha dato spazio alla base che ha descritto i tanti episodi che li hanno visti coinvolti e vittime di una serie interminabile di ritardi e disservizi, sino a causare la morte dei parenti.

Per loro i diritti sacrosanti non sono stati erogati prontamente a causa di una gestione fallimentare del management a capo delle aziende sanitarie dell’isola. Un management che vede gli stessi personaggi da vent’anni di riciclarsi da una Asp all’altra, senza dimostrare di essere capaci di risolvere le criticità e che sono rinominati dopo aver causato disastri, come premio politico alla loro conclamata inefficienza.

La politica e gli interessi clientelari e mafiosi vanno debellati dalla Sanità Siciliana. La Salute è un diritto universale fondamentale, non un favore.

Ma occorre che prima di tutto siano i siciliani a rendersene conto e a volere il cambiamento di questa situazione.

Un grazie infine a tutto il nutrito gruppo agrigentino, che ha sfidato il caldo asfissiante ed è stato presente a Palermo manifestando perché stanco di subire una sanità che non funziona e una politica che alimenta questo sistema che va raso al suolo e ripulito da lestofanti e faccendieri che operano pro domo sua, in barba al diritto alla salute dei cittadini”