PALERMO, 16/06/2025. – “Il centro cardiologico pediatrico di Taormina è una struttura d’eccellenza di livello mondiale da salvare a tutti i costi, ma non è prospettando soluzioni fantasiose e prive di utilità come quella del trasferimento a Catania, proposto dal Codacons, che si rende un buon servizio alla collettività e agli stoici genitori dei piccoli pazienti oggi in presidio permanente davanti alla struttura per impedirne la chiusura e ai quali va la nostra massima solidarietà e vicinanza”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Bisogna lottare con caparbietà e determinazione – afferma De Luca – per mantenere il centro in vita, la cui chiusura attualmente è prevista per il 31 luglio prossimo, ma bisogna farlo muovendosi tutti nella stessa direzione, che è poi quella auspicata da famiglie e operatori, ossia il mantenimento dell’attuale assetto operatorio e organizzativo della struttura dove attualmente si trova. Noi ci batteremo fino all’ultimo per riuscirci”.