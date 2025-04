Liste d’attesa Sicilia, Ternullo(FI): “Interrogato il ministro Schillaci poiché serve una regia condivisa per garantire cure tempestive a tutti”

“Oggi in Aula, durante il Question Time con il Ministro della Salute Orazio Schillaci, ho ribadito la necessità di un piano nazionale che affronti con decisione il problema delle liste d’attesa. L’ho interrogato e ribadito che serve una regia condivisa, poiché è fondamentale un maggiore confronto tra Governo e Regioni, accompagnato da risorse straordinarie per assumere personale medico e migliorare le infrastrutture digitali dei Centri di prenotazione. La Sicilia, con il presidente Schifani sta già facendo la sua parte. Con oltre 500 milioni di euro di investimenti, il governo regionale sta potenziando i servizi pubblici e migliorando la collaborazione con il privato accreditato. Abbiamo visto progressi, ma serve ancora determinazione per superare le disparità territoriali e risolvere definitivamente questo problema che riguarda la salute di tutti”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo durante il Question Time di oggi al Senato.

