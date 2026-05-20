Save the Children, domani torna IMPOSSIBILE, la biennale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

“Investire nelle periferie, investire nell’infanzia” il tema dell’edizione di quest’anno. Tra gli ospiti il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, la Sindaca di Bergamo Carnevali in rappresentanza di ANCI, il Sindaco di Roma Gualtieri, la Rettrice dell’Università La Sapienza Polimeni.

L’evento si svolgerà a partire dalle 9.15 presso l’Acquario Romano.

Domani, 21 maggio, torna IMPOSSIBILE 2026, la biennale promossa da Save the Children – l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro – per dare voce ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e portarli al centro del dibattito pubblico e delle politiche nazionali.

“Investire nelle periferie, investire nell’infanzia” è il titolo dell’edizione di quest’anno, la terza dal 2022, in cui ragazze e ragazzi, esperte ed esperti, rappresentanti delle istituzioni, del terzo settore, della cultura e dell’impresa, si confronteranno su proposte e iniziative concrete per superare le disuguaglianze urbane e sociali che, nel nostro Paese, ostacolano l’accesso pieno ed effettivo ai diritti di bambine, bambini e adolescenti.

IMPOSSIBILE 2026 si svolgerà a partire dalle 9.15 presso l’Acquario Romano, sede dell’Ordine degli Architetti di Roma (Piazza Manfredo Fanti).

I lavori– moderati dal Direttore dell’ANSA Luigi Contu -verranno aperti dalla relazione introduttiva del Presidente Claudio Tesauro, seguita dagli interventi del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, della Sindaca di Bergamo Elena Carnevali, componente dell’Ufficio di Presidenza di Anci con delega a Istruzione e politiche educative, di Massimiliano Maselli, Assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio e del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Seguirà il dibattito I luoghi che contano: evidenze e strategie per il cambiamento, con Raffaela Milano, Direttrice Ricerca di Save the Children, Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università di Roma La Sapienza, Marco Rossi-Doria, Presidente di Con i bambinie Don Marco Pagniello, Direttore Caritas Italiana.

Un secondo momento di confronto, L’infanzia al centro: costruire alleanze e reti per il cambiamento, vedrà protagonisti Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children, Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo, Antonella Portarapillo, Dirigente scolastica dell’IC Ferdinando Russo di Napoli, e Fabrizio Arena, Presidente dell’Associazione Zen Insieme di Palermo.

Gli interventi si alterneranno alle voci di ragazze, ragazzi e operatrici di Save the Children impegnate sul territorio. Previsto inoltre un monologo dell’attore e regista Claudio Amendola.

Nel pomeriggio si svolgeranno i Dialoghi Possibili, tre tavoli di lavoro paralleli – realizzati in collaborazione con ANCI – in cui saranno ragazze e ragazzi del Movimento Giovani e dei Comitati di Innovazione di Save the Children insieme al Comitato di pilotaggio della ricerca coordinato da Scomodo, a confrontarsi con esperti accademici del mondo della cultura, della società civile e del settore privato, decisori pubblici e rappresentanti istituzionali, condividendo esperienze e punti di vista per arrivare alla definizione di idee e proposte concrete di cambiamento. Al termine della discussione le indicazioni emerse dai tre Dialoghi verranno illustrate in plenaria.

Al primo Dialogo, Generazione periferia: costruire futuro, creare opportunità, sono stati invitati a partecipare Margherita Accornero (Responsabile progetti e formatrice, Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti – COSPE), Alessandro Battilocchio (Deputato FI, Presidente della Commissione di inchiesta sulle periferie), Mauro Berruto (Deputato PD, già CT Nazionale Volley maschile), Elena Carnevali (Sindaca di Bergamo, Delegata Istruzione, Politiche educative, Edilizia scolastica ANCI), Andrea Ciarini (Professore associato di Sociologia Economica e del Lavoro Sapienza Università di Roma), Fabio Gelao (Presidente della Cooperativa Sociale Progetto Città, Bari), Irene Manzi (Deputata PD, Commissione cultura e istruzione), Bianca Piserchia (Responsabile Area Progettazione, Governance e Advocacy della Fondazione Banco dell’Energia), Antonella Portarapillo (Dirigente scolastico, IC Russo, Napoli), Giorgio Righetti (Direttore Generale di ACRI – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa) e Laura Tondi (Sustainability Manager in IKEA Italia).

Al secondo Dialogo, Periferie che parlano: resilienza, appartenenza e partecipazione, sono stati invitati Vittoria Baldino (Deputata, Vicepresidente del Movimento 5 Stelle), Paola Barretta (Portavoce Associazione Carta di Roma), Giuseppe Battaglia (Assessore alle Periferie del Comune di Roma), Camilla Bianchi (Assessora a Transizione ecologica, Ambiente e Verde Comune di Brescia), Marco Birolini (Giornalista di Avvenire, esperto di inchieste su tematiche sociali e criminalità), Andrea Comollo (Responsabile Comunicazione di WeWorld), Ivonne Cosciotti (Sindaca di Pioltello – MI), Francesca D’Onofrio (Presidente della cooperativa sociale L’Orsa Maggiore, Napoli), Claudia Giordano (Dirigente Scolastico IC Via delle Azzorre, Ostia – Roma), Domenico Iannacone (Giornalista, regista e autore televisivo), Salvatore Monni (Professore ordinario di Politica Economica Università Roma Tre), Veronica Rossi (Sustainability Director Lavazza Group e Segretario Generale Fondazione Lavazza) e Daniele Spagnoli (Sustainability Manager del Gruppo Feltrinelli).

Per il terzo Dialogo, Culture di periferia: immaginari, legami e futuri condivisi, sono invitati a partecipare Beatrice Aimi (Assessora alla Comunità Giovanile e alle Politiche Giovanili del Comune di Parma), Luca Burlando (Segretario Amministrativo del Consiglio Nazionale Giovani), Massimo Castiglia (Sponsor and event manager Corporate Communication Italy di Ferrero S.p.A.), Giulio Cederna (Direttore della Fondazione Paolo Bulgari), Mauro Cristoforetti (Presidente Cooperativa Sociale EDI Onlus), Felice Fabrizio (People and Sustainability manager di Juventus), Paolo Lozzi (Dirigente scolastico, IC Ennio Morricone, San Basilio – Roma), Elena Paoli (Referente progetti sociali del Commissario straordinario per i territori ad alta vulnerabilità), Valentina Prisciandaro (Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali – CNOAS), Michele Raitano (Professore Ordinario in Politica Economica, Sapienza Università di Roma), Francesco Rullani (Professore ordinario presso la Venice School of Management, Yunus Social Business Centre, Ca’ Foscari di Venezia), Sandra Sarti (Coordinatrice del Tavolo Terzo settore della Fondazione Fratelli Tutti), Anna Scavuzzo (Vicesindaca e Assessora alla Rigenerazione Urbana e Educazione del Comune di Milano) e Giorgio Tamburlini (Presidente del Centro per la salute del bambino – Csb).

I Dialoghi Possibili si concluderanno con gli interventi di Daniela Fatarella e Veronica Nicotra, Segretaria Generale di ANCI, moderati dalla giornalista di Rainews24 Francesca Biagiotti.

L’evento ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio e di Roma Capitale. I media partner di IMPOSSIBILE 2026 sono l’agenzia ANSA, RAI, Il Corriere della Sera, Chora & Will Media, AdnKronos. I Dialoghi Possibili sono realizzati in collaborazione con ANCI.