On. Ida Carmina M5S: “Aeroporto, siamo alle comiche finali. Gli agrigentini non sono allocchi: il 24 e il 25 maggio daranno la migliore risposta, con una matita, alle favole salviniane e del centrodestra”





A margine della conferenza stampa di oggi al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, sul tema del progetto aeroporto nell’area sud-occidentale sicula, interviene l’On. Ida Carmina, sempre più indignata dall’atteggiamento del Ministro Salvini e del centrodestra nei confronti del territorio e dei cittadini.

“Anche oggi sono stata presente a questo incontro su un tema, quello dell’aeroporto, che sarà un refrain o un caso fortuito, ma da 25 anni diventa puntualmente motivo di false illusioni in prossimità delle elezioni.

La storia si ripete: già nel 2003, oltre vent’anni fa, si chiudevano campagne elettorali presentando plastici in Contrada Acquamenta a Racalmuto del nascente aeroporto agrigentino.

Tutti sappiamo come è andata a finire la vicenda e quanti soldi siano stati sperperati inutilmente.

Oggi più che mai, a cinque giorni dalle amministrative in Sicilia — ricordiamo che si vota ad Agrigento e in altri 67 comuni isolani e che giovedì sarà presente a Porta di Ponte il Ministro Salvini — si vuole ancora una volta incantare la popolazione con giochi di prestigio sul tema aeroporto, dopo le polemiche sulla location e sul Teatro Pirandello.

Ebbene, io ho già fatto delle verifiche, ma è stato lo stesso Presidente del Libero Consorzio, Giuseppe Pendolino, a dichiarare correttamente e senza fronzoli che, nero su bianco, dell’aeroporto di Agrigento nel Piano nazionale degli aeroporti 2026-2035 non c’è nulla di ufficiale, al netto delle dichiarazioni di apertura di Salvini che profumano soltanto di campagna elettorale.

La fotografia reale che vivono gli agrigentini è un’altra: infatti, da venerdì 15 maggio al 30 settembre, la linea ferroviaria Agrigento-Palermo subisce un’interruzione a Roccapalumba e la città dei Templi viene raggiunta con mezzi sostitutivi, ovvero autobus. Tutto ciò comporta ritardi e allungamenti della tratta di circa un’ora. Stessa situazione sulla tratta Agrigento-Caltanissetta.

Per non parlare delle eterne incompiute e degli assi viari che rendono Agrigento sempre più isolata, con un crollo delle presenze turistiche e enormi disagi per pendolari e cittadini. E intanto assistiamo alle fanfaronate di Salvini, avallate dai parlamentari del centrodestra, nel tentativo di raccattare voti in maniera subdola.

Io, sono assolutamente pro-aeroporto e sono convinta che sia urgente, necessario e indifferibile dotare Agrigento di adeguate infrastrutture, a partire proprio dall’aeroporto, per uscire dalla condizione di isolamento e di marginalità .

Tanto che sono stata promotrice del famoso articolo 8-bis, che ha dato avvio alla procedura assertiva, ma che ancora oggi non vede, a distanza di tre anni, da un decreto connotato dall’urgenza, alcuna concreta produzione di atti da parte del MIT.

Gli agrigentini, infatti, continuano a scontare discriminazioni e disagi inaccettabili e non meritano ulteriori prese in giro né annunci propagandistici privi di riscontri concreti.

Io conosco il linguaggio della verità e posso affermare, senza prova di smentita, che ad oggi di ufficiale — ergo di inserimento del progetto aeroporto di Agrigento nel Piano nazionale degli aeroporti — non c’è assolutamente nulla.

Pertanto, i cittadini agrigentini, che ogni giorno subiscono disagi e mancanza di servizi primari, come carenza di acqua, tra rotture delle reti idriche e turnazioni dell’acqua di due settimane — come accade a Zingarello e in altri centri della provincia — provano soltanto rabbia e frustrazione, vedendo sversare l’acqua degli invasi in mare, per via di dighe non collaudate o a causa di interventi fallimentari , come quello del dissalatore di Porto Empedocle, ecomostro sulla spiaggia di Camilleri e Pirandello .

Invece di passerelle e propaganda infarcita di bugie, portino fatti.

Basta indegne prese in giro per elettorali . “