Biagio Maimone nominato Corporate Communication and Public Relations della Bsf Srl, azienda siciliana leader nel settore del facility management

Nella foto Biagio Maimone e Salvatore Taschetti

Il Sud protagonista della vita economica e sociale del nostro Paese per mezzo della comunicazione creativa, etica e sociale

Milano, 2 aprile 2025 – La Società BSF srl, guidata da Salvatore Taschetti, tra le più promettenti

aziende nel settore del facility management, con sede legale a Caltanissetta, in Sicilia, ha

nominato l’esperto di comunicazione e content creator Biagio Maimone “Corporate Communication and Public Relations”, affidandogli il compito di sviluppare nuovi piani e progetti di comunicazione creativa, finalizzati ad incrementare le relazioni e la vendita dei servizi di soft facility in Italia e, soprattutto, in Lombardia.

BSF si sta affermando sempre più nel settore imprenditoriale italiano, con un fatturato di oltre 23 milioni di euro annui, operante in tutta Italia e con circa 1800 collaboratori, di cui l’80% è rappresentato da donne.

Attenzione alla sostenibilità e alle responsabilità ambientali, economiche e sociali che ne derivano, rappresenta il leitmotiv che guida l’agire della società BSF.

Pur essendo una realtà aziendale nata nelle regioni del Sud Italia, BSF riesce a mettere in risalto le proprie capacità imprenditoriali, trasmettendo i propri valori etici e le proprie finalità aziendali a tutto il comparto imprenditoriale italiano.

Biagio Maimone si occuperà di comunicazione e rapporti commerciali con aziende privati, prefiggendosi di mettere in pratica i principi sanciti dal movimento “Progetto di Vita per il Sud”, di cui è ideatore e fondatore, e il cui intento è l’emancipazione socio-economica e culturale del Mezzogiorno d’Italia.

Il Sud Italia intende, difatti, divenire il cuore pulsante della vita economica del nostro Paese, eliminando le disparità socio economiche attualmente persistenti rispetto al Nord. BSF è l’esempio di come, grazie al lavoro di squadra e al proprio capitale umano, un’azienda del Sud possa ritenersi al pari di tante altre aziende del settore operanti e aventi sede legale nel Nord Italia, promuovendo un approccio human centric e inclusivo, che valorizzi i talenti dei giovani nel rispetto delle pari opportunità.

Biagio Maimone si pone, altresì, l’obiettivo di diffondere, mediante una comunicazione creativa e socio-umanitaria, un nuovo linguaggio e modello comunicativo, come strumento primario e ineludibile che possa aprire nuove frontiere nel mondo del lavoro e generare nuove possibilità di crescita.

Raccogliamo la testimonianza di Biagio Maimone: “Nei mesi scorsi, sono stato accolto presso la sede legale di BSF, a Caltanissetta. Nell’accettare questo nuovo incarico, confrontandomi con la dirigenza, ho esposto il mio obiettivo di valorizzare questa società, facendola espandere sempre più, soprattutto, nelle regioni del Nord Italia. Una sfida che accolgo con grande entusiasmo e che, certamente, non resterà disattesa. Mi occuperò di comunicazione, creatività, pubbliche relazioni, sostegno a progetti di economia solidale in giro per l’Italia. Ritengo che la creatività sia la leva per uno sviluppo economico, sociale ed umano. Non vi è dubbio, infatti, che la Sicilia sia una terra ricca di genialità creativa, attraverso cui poter dar vita a nuovi progetti economici e modelli produttivi. Ringrazio il CEO di BSF, Salvatore Taschetti, e tutto il suo staff per l’opportunità concessami”.