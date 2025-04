On. Ida Carmina M5S: “Domani a Roma in piazza per dire NO al RIARMO, con una folta delegazioni di attivisti siciliani. Governi Meloni e riarmo una iattura per tutti”  

Ida Carmina, deputata del M5S, comunica che per la grande manifestazione di domani 5 aprile a Roma, con il corteo che partirà da Piazza Vittorio Emanuele II alle 13.00 per concludersi ai Fori Imperiali alle 18.00, per dire il nostro convinto NO alla folle corsa al Riarmo e per invocare ancora una volta Pace, vedrà la presenza di una folta delegazione di attivisti del Movimento provenienti da ogni parte della Sicilia.

“Domani saremo in tanti, continua, Ida Carmina, gli italiani ed in particolar modo i siciliani hanno subìto in questi quasi 2 anni e mezzo di governo Meloni e in Sicilia di Schifani, una serie infinita di disastri sociali ed economici che hanno aumentato le diseguaglianze territoriali e gettato nella stagnazione il sistema Paese.

Il Riarmo porterà ulteriori sconquassi con l’aggravante che la posizione equivoca della Meloni a livello internazionale sta indebolendo la nostra credibilità e l’autorevolezza anche a livello europeo dell’Italia che arretra in tutte le posizioni e sta diventando l’ultima della classe.

Invito tutti i cittadini a partecipare, le associazioni, il terzo settore, il mondo del sociale, le categorie fragili che subiranno ulteriori tagli lineari dalla pericolosa corsa al riarmo.

Il programma REARM EUROPE, per rafforzare le spese militari costerà circa 120 miliardi di euro in 4 anni, a scapito di sanità, scuola e clima.

I proclami e la politica della Meloni e del suo governo non attaccano più, e se li sommiamo ai disastri del governo Schifani su sanità, crisi idrica, governance del sistema viario e aeroportuale isolano, non c’è più dubbio che sia doveroso, assieme ai tanti cittadini, fermare questo scempio dovuto al loro malgoverno.

Vi aspetto tutti domani in piazza con noi a Roma perché solo la Pace può garantire un futuro di serenità e sviluppo a noi ed alle future generazioni.

E la Pace non si fa certo con le armi, strumenti di morte e distruzioni, ma con il dialogo , la giustizia e la solidarietà tra i popoli”