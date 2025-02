Ponte sullo Stretto. M5S: “Il Ministro Fratin non firma le autorizzazioni Via-Vas. Governo prende in giro i siciliani”

Palermo, 13 febbraio 2025 – “Mentre Salvini e Meloni fanno propaganda sul ponte sullo Stretto, sulle carte della commissione Via-Vas manca ancora la firma del ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin. Questo significa che mancano delle autorizzazioni propedeutiche fondamentali, così come lo è il passaggio al Cipess. Il governo Meloni prende in giro i siciliani”.

Lo rendono noto i senatori siciliani del Movimento 5 Stelle Dolores Bevilacqua, Ketty Damante e Pietro Lorefice.

“Il governo delle destre nel frattempo – sottolineano i senatori – ha pensato bene di prosciugare i 2 miliardi di euro di fondi di sviluppo e coesione per permettere a Salvini di portare avanti il suo dissennato disegno che non ha nemmeno un progetto esecutivo. E’ game over, il governo ne prenda atto” – concludono i senatori M5S.