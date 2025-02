Sicilia in festa con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, riporta Agipronews, è stato centrato a Randazzo, in provincia di Catania, un 10 da 1 milione di euro. Da segnalare a Catania anche un 9 da 20mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,7 milioni di euro, per un totale di oltre 478 milioni di euro da inizio 2025.

