Infanzia: Save the Children, al via la seconda edizione del Premio giornalistico nato per dare voce ai bambini e agli adolescenti dell’Ameria Latina e dei Caraibi

L’Organizzazione, insieme all’Inter-American Press Association (Iapa) e alla Fondazione Gabo, promuove il concorso dedicato quest’anno alle violazioni dei diritti dei minori.

Save the Children – l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro – con il sostegno della Inter-American Press Asso-ciation (Iapa) e della Fondazione Gabo, ha lanciato la seconda edizione del Premio giornalistico per l’America Latina e i Caraibi.



Il premio intende riconoscere e promuovere il giornalismo che dà voce alle bambine, ai bambini e agli adolescenti della regione, inserendo così nell’agenda pubblica interessi, condizioni di vita, sfide e storie dei minori.



Questa seconda edizione del concorso è dedicata ai lavori giornalistici che trattano le violazioni dei diritti dei bambini e degli adolescenti in America Latina e nei Caraibi e che sono stati pubblicati da un organo di stampa della regione tra il 21 novembre 2022 e il 22 settembre 2023. Il premio sarà assegnato al servizio giornalistico che meglio dà voce ai bisogni e alle voci dei bambini e/o degli adolescenti, pubblicato in radio, televisione, su media digitali o sulla stampa.



La giuria comprende Will Grant, corrispondente della BBC in America Latina, Ginna Morelo, gior-nalista e insegnante della Fondazione Gabo, Mariana Belloso, giornalista della Inter American Press Association e Alejandra Meglioli, direttrice della qualità e dell’impatto dei programmi di Save the Children.



“Invitiamo i giornalisti che lavorano nella regione a presentare i loro lavori e a continuare a produr-re notizie che diano voce a bambini e adolescenti, rendendo visibili le loro condizioni di vita, i loro sogni e i loro bisogni. Ci auguriamo che questo premio li motivi a continuare a raccontare le storie dei più piccoli nella nostra regione”, ha dichiarato Monica Kuljich, Direttore Comunicazione e Media di Save the Children per l’America Latina e i Caraibi.



I criteri completi per l’assegnazione del premio e maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili qui: https://www.periodismosavethechildren.org/

