7. FESTIVAL CINEMA D’iDEA WOMEN’S INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – IN ANTEPRIMA IL DOCUMENTARIO TURCO “THIS IS NOT ME” DI JEYAN KADER GULSEN E ZEKYE KACAK

Da oggi il Festival Cinema d’iDEA – International Women’s Film Festival, la manifestazione dedicata al cinema delle donne diretta da Patrizia Fregonese de Filippo, giunto alla 7ª edizione, si sposta al circolo Arci Zalib, dove rimarrà fino alla chiusura del 9 luglio.Ad aprire la serata alle 21.00 sarà la commedia green Evelyne tra le nuvole di Anna Di Francisca, alla presenza della regista e degli attori Andrea Roncato e Lucia Vasini che parteciperanno al Q&A dopo la proiezione.A conclusione della serata, invece, alle 23.15, ci sarà l’attesissima anteprima del documentario turco This Is Not Me di Jeyan Kader Gulsen e Zekye Kacak, feroce ritratto di uomini costretti a reprimere la propria omosessualità e a sposarsi con delle donne, chiara dimostrazione del grande fermento ed estro della cinematografia turca.A premiare i film sarà la giuria composta da: la Presidente delle Women in Film Tv & Media Italia Domizia De Rosa, l’esperta di cinema e mediatrice interculturale Setareh Ali Doost Dafsari, il produttore italiano Lampo Calenda, la docente della Wellesley University di Boston Flavia Laviosa, l’attrice Liliana Mele e l’autore Italo Moscati.