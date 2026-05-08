SuperEnalotto, festa in Sicilia: a Milena (CL) realizzato un “5” da oltre 97mila euro
La Sicilia baciata dalla fortuna grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 7 maggio 2026 a Milena, in provincia di Caltanissetta, è stato realizzato un “5” da 97.033,26 euro presso il punto vendita Sisal “Tabacchi Pellitteri” situato in Via Caltanissetta, 77.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 8 maggio, sale a 161,4 milioni di euro.