Roma, 23 apr. – “Presenterò un’interrogazione parlamentare sul nuovo Piano Regolatore del Porto di Catania, perché alla vigilia del voto in Commissione alla Camera stanno emergendo elementi poco chiari che mettono seriamente in discussione l’impianto del progetto. Le criticità sollevate anche dai consiglieri comunali del M5S Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio non possono essere liquidate come dettagli tecnici. Parliamo di ricorsi già presentati al Tar che richiamano possibili violazioni della normativa europea sulla VAS, l’assenza di un Documento di Pianificazione Strategica aggiornato all’intero sistema portuale, dubbi sulla competenza territoriale e l’estensione illegittima delle aree pianificate. C’è poi un tema ancora più grave. La mancata tutela di aree di altissimo pregio naturalistico come la Scogliera dell’Armisi e la Foce dell’Acquicella. Su questo serve chiarezza immediata. Quando si interviene su un porto si decide una parte importante del futuro urbano, ambientale ed economico di un territorio. Non si può procedere con forzature, lacune procedurali o scorciatoie amministrative. Per questo chiederò al Governo di chiarire se intenda andare avanti nonostante i rilievi già sollevati, quali verifiche siano state fatte sulla correttezza dell’iter e come si intenda garantire il pieno rispetto delle norme ambientali e della pianificazione portuale. Su temi così delicati serve trasparenza. E serve soprattutto evitare che scelte sbagliate producano danni permanenti al territorio”. Così il capogruppo M5s in comm. Trasporti alla Camera Antonino Iaria.

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