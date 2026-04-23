Mercoledì 29 aprile alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, in via Marchese di Villabianca, 102 – Palermo, incontro con Jessica Schillaci per la presentazione del suo libro Solo io posso scrivere di te. Ricordi di un papà campione, dove, con voce genuina, onesta, forte e profonda, la figlia del grande calciatore ci racconta di quel Totò che nessun altro ha conosciuto come lei, nella sua intimità, nella fragilità e nella paura dei suoi ultimi giorni in ospedale. Totò è stato un calciatore, un uomo e un padre, ma se del campione, delle notti magiche e di quegli occhi spiritati che hanno fatto il giro del mondo sappiamo tutto, dell’uomo e, soprattutto, del padre solo sua figlia può dirci chi era davvero. Perché lei, in quegli occhi, ci è stata e ci ha vissuto. Fino al momento in cui li ha chiusi.

L’autrice sarà a disposizione dei lettori per il firma copie sino alle ore 19:00