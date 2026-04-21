Scuola Teresa di Calcutta di Tremestieri, Adorno (M5S): “La Regione conferma, è ricadente in area di faglia, ma non dice come vuole affrontare il problema”

Catania, 21/04/2026. L’IC Teresa di Calcutta di Tremestieri ricade parzialmente in “area interessata da deformazioni dovute a faglie attive e capaci”. Lo ha messo nero su bianco l’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione in risposta all’interrogazione presentata dalla deputata regionale del M5S Lidia Adorno nei giorni successivi all’evento sismico del 17 novembre scorso, che ha lasciato un’evidente traccia sul suolo antistante la scuola e che ha profondamente scosso gli alunni e i loro genitori.

“Dalla Regione – dice la deputata – è arrivata la conferma di quello che sospettavamo, ma non ci è arrivata nessuna risposta su come si voglia ora affrontare il problema per consentire agli alunni di frequentare le lezioni in totale serenità e in piena sicurezza”.

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