SICILIA, BEVILACQUA (M5S): MELONI NON ERA QUELLA CHE NON COPRIVA PIÙ NESSUNO?

“Giorgia Meloni ha perso la parola. In Sicilia, la sua assessora Elvira Amata viene rinviata a giudizio per corruzione. Fratelli d’Italia la lascia lì o è pronta la letterina come con Daniela Santanchè? Che fine ha fatto l’inflessibilità mostrata a poche ore dal referendum? Ma per Fratelli d’Italia i guai non vengono solo dalla Sicilia, ma arrivano fino in Piemonte. Un filo nero di impresentabili che attraversa il partito mentre da Roma nessuno parla, nessuno interviene. Giorgia, non avevi detto che non avresti coperto più nessuno?”.

Così la senatrice M5S Dolores Bevilacqua.