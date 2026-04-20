Palermo, domani l’evento “CNA Forza Sociale”, per rilanciare il sistema integrato di servizi a favore di imprese, famiglie, cittadini e pensionati

Si terrà domani, martedì 21 aprile, l’evento “CNA Forza Sociale”, promosso da CNA Pensionati Sicilia, con l’obiettivo di rafforzare il modello di welfare integrato che unisce imprese, famiglie, cittadini e pensionati in una rete unica di servizi.

La manifestazione prevede una mattinata di lavori articolata in momenti di confronto e approfondimento, a partire dalle ore 10.30 con i saluti di Raimondo Augello, Presidente Regionale CNA Pensionati. A seguire, l’introduzione affidata a Mario Filippello, Segretario Regionale CNA Pensionati.

Tra gli interventi principali: Antonino Finocchiaro, Vice Presidente Nazionale CNA Pensionati; Valter Marani, Direttore Generale Patronato Epasa-Itaco; Mario Pagani, Segretario Nazionale CNA Pensionati; Roberto Vitale, Direttore CAF-CNA.

Dopo i lavori in plenaria, è prevista una sessione dedicata alla riunione dei gruppi di lavoro, che consentirà un approfondimento operativo sui temi chiave del sistema integrato di servizi. Alle 13.30 seguirà il pranzo, mentre nel pomeriggio si terrà la relazione dei coordinatori dei gruppi di lavoro.

Le conclusioni dell’evento sono affidate a Filippo Scivoli, Presidente Regionale CNA.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di rafforzamento della “CNA Forza Sociale”, un modello che punta a creare sinergie sempre più strette tra il mondo produttivo e quello della previdenza e assistenza, con l’obiettivo di offrire risposte concrete ai bisogni delle persone, delle imprese, delle comunità e dei territori.