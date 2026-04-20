Una Federazione delle relazioni pubbliche italiane (Ferpi) con una forte quota siciliana quella che è stata elettanel corso dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche che si è svolta a Bologna nello scorso fine settimana. Alla presidenza della Federazione è stato riconfermato l’uscente Filippo Nani che ha ottenuto 140 voti contro i 136 di Daniela Bianchi.Nel Consiglio direttivo nazionale sono state elette due rappresentanti della delegazione siciliana guidata da Elisa Toscano. Sono Anna Minà, professore ordinario di management, presidente e founder del corso di laurea in Comunicazione digitale & Marketing all’Università LUMSA di Roma e Santina Giannone, giornalista, docente efondatrice di Reputation Lab.

“Un onore e una responsabilità che sento profondamente» ha dichiarato Anna Minà. “Da studiosa di reti d’impresa e coopetition, so bene quanto il valore di una comunità professionale non stia solo nei singoli nodi, ma nella qualità delle relazioni che li tengono insieme. Il mio contributo cercherà di portare al tavolo del Cdn la prospettiva della ricerca e della formazione universitaria: il dialogo tra accademia e professione è oggi più che mai necessario, soprattutto di fronte alla trasformazione che l’intelligenza artificiale sta imprimendo alle strategie, ai linguaggi e alle relazioni. Lavorerò affinché FERPI continui a essere un interlocutore autorevole per le istituzioni e il mercato, così come luogo di elaborazione culturale e di crescita per tutti i suoi soci.Ringrazio Daniela Bianchi e tutte le colleghe e i colleghi che mi hanno coinvolto e voluto in questo progetto”.

“Quando la comunicazione funziona, vinciamo tutti: è una prospettiva importante, ancora più in un momento di grandi tensioni, conflitti e cambiamenti”, aggiunge Giannone, “ed è la missione al centro della progettualità e dell’operato di Ferpi. Oggi lavorare sulla ‘relazione’ significa contribuire a plasmare le dinamiche sociali, oltre che quelle organizzative ed economiche e Ferpi vuole farlo con un taglio contemporaneo, per affrontare le sfide attuali, attraverso il pensiero e la competenza. Essere nel Consiglio direttivo nazionale della Federazione è un’opportunità di dare voce alla nostra professione e ai nostri territori. Ringrazio il presidente Nani per la fiducia e tutti i colleghi e le colleghe con cui lavoreremo per dare centralità al tema della comunicazione e della relazione per generare impatto positivo”.

Del direttivo nazionale fanno parte anche Alberto Bergianti, Daniela Bianchi, Caterina Banella, Daniele Chieffi, Giuseppe de Lucia, Stefano Di Traglia, Giorgia Grandoni, Alessandro Magnoni, Biagio Oppi, Stefania Romenti, Elena Salzano, Federica Zar.