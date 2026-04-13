Palermo – Gli appuntamenti della settimana di Spazio Cultura

Per questa settimana da mercoledì un incontro al giorno. Ringraziamo sempre tutti gli amici che desiderano condividere con noi le loro esperienze. Gli appuntamenti saranno tutti presso la nostra libreria in Via Marchese di Villabianca, 102 – Palermo.

Mercoledì 15 aprile alle ore 17:30, incontro con Gianni Palagonia, autore del libro Tracce di verità. Memorie scomode di uno sbirro, novità editoriale di Multiverso Edizioni.

A dialogare con l’autore sarà il poliziotto/scrittore Piergiorgio Di Cara.

All’incontro sarà presente l’editrice Rita Gianformaggio.

Giovedì 16 aprile alle ore 17:30, incontro promosso in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

Verrà presentato il libro di Giusy La Piana Assertivamente. Strategie di comunicazione interpersonale, un manuale per allenarsi a dare voce alla propria autenticità e superare momenti di crisi e conflitti relazionali ricorrendo a una modalità di comunicazione interpersonale costruttiva e proattiva, pubblicato da ULTRA Edizioni nella collana editoriale LIFE.

A dialogare con l’autrice saranno il presidente del Comitato Pari Opportunita Avv. Ninni Terminelli e la vicepresidente Avv. Monica Longo.

L’incontro sarà moderato dal libraio Nicola Macaione.

Venerdì 17 aprile alle ore 17:30, “Tempo di Poesia” con Silvia La Rosa che presenterà la sua nova raccolta dal titolo L’ombra dell’infanzia, novità editoriale di PeQuod Edizioni.

A dialogare con la poetessa saranno Noemi De Lisi e Patrizia Sardisco.

Sabato 18 aprile alle ore 17:15, verrà presentato il libro di Ignazio Romeo I grilli per la testa, un volume originale illustrato da Angela Fiaccabrino che raccoglie brevi e incisive considerazioni del saggista e critico, novità editoriale di Lussografica Edizioni.

All’incontro sarà presente l’autore che dialogherà con il sociologo Salvatore Costantino e Maria Giuliana già Lettrice Ministero degli Esteri nelle Università di Halle Wittenberg e di Lipsia.