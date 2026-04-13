Trasporti: CNA FITA Sicilia, no al blocco dei porti. Servono confronto al Ministero e garanzie per chi lavora
La CNA FITA Sicilia prende ufficialmente le distanze dal fermo annunciato dal Comitato Trasportatori Siciliani, che ha proclamato un blocco dei principali scali portuali dell’isola dal 14 al 18 aprile prossimi. L’organizzazione ribadisce la propria non adesione all’iniziativa.
“Riteniamo opportuno attendere l’esito dell’incontro convocato per il 17 aprile al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) – dichiara la CNA FITA Sicilia – per poi valutare, eventualmente, iniziative unitarie e condivise”.
Pur nel pieno rispetto del diritto di manifestare, la CNA FITA chiede ai Prefetti dell’Isola di incrementare i controlli e garantire sicurezza e regolare svolgimento dell’attività lavorativa a tutti i professionisti che, pur non partecipando al fermo, potrebbero subire recriminazioni o blocchi forzati.
“La libertà di impresa e di circolazione devono essere tutelate – conclude la nota – così come il diritto di chi sceglie di non scioperare. Chiediamo alle autorità preposte di vigilare con attenzione”.