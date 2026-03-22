Prigionieri di una guerra che non volevano

L’attuale panorama geopolitico in Medio Oriente sta delineando una frattura profonda e forse irreversibile tra le potenze del Golfo e i loro storici alleati occidentali, a seguito di quella che doveva essere un’azione mirata per neutralizzare una minaccia regionale e che si è invece trasformata in una trappola strategica per nazioni come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain e il Qatar. Questi paesi, che fin dalle prime avvisagliee del conflitto avevano espresso forti riserve e messo in guardia contro un’escalation militare, si trovano oggi a pagare il prezzo più alto di scelte compiute altrove.

L’intervento militare congiunto tra Stati Uniti e Israele ha innescato una reazione a catena che ha colpito direttamente il cuore economico e civile delle monarchie del Golfo, con gli attacchi di ritorsione iraniani che non si sono limitati ai diretti aggressori, ma hanno investito sistematicamente le infrastrutture energetiche e i poli turistici della regione, dimostrando che la sicurezza di questi Stati è stata sacrificata sull’altare di obiettivi strategici decisi a Washington e Gerusalemme. Questo scenario ha creato un paradosso, con i paesi del Golfo, che pur essendo stati inizialmente contrari alla guerra, si trovano ora costretti a sperare che l’offensiva continui fino alla totale distruzione del potenziale militare iraniano. Il timore è quello che una cessazione delle ostilità che lasci intatte le capacità belliche dell’Iran esporrebbe il Golfo a vendette ancora più feroci nel prossimo futuro.

Questa situazione ha incrinato mortalmente la fiducia nei confronti degli Stati Uniti. La percezione diffusa nelle cancellerie arabe è che l’amministrazione americana sia mossa esclusivamente dalla salvaguardia degli interessi israeliani, mostrando una preoccupante negligenza verso la stabilità e l’incolumità dei propri partner storici. La pianificazione ritenuta inadeguata riguardo alle contromisure per proteggere gli alleati dalle rappresaglie ha messo a nudo come l’ombrello di sicurezza statunitense non è più una garanzia assoluta, ma una variabile dipendente da agende altrui.

Il risultato di questo scacco tattico sarà una ridefinizione dei rapporti di forza globali. È infatti evidente che,per sopravvivere in un contesto così instabile i paesi del Golfo non potranno più permettersi il lusso di un affidamento esclusivo sulla protezione americana. La strada verso la diversificazione dei partner in materia di sicurezza è ormai tracciata e in futuro, vedremo queste nazioni cercare nuove sponde diplomatiche e militari, guardando verso altre potenze globali per bilanciare un’alleanza che si è rivelata pericolosamente unilaterale. La dipendenza totale da un unico protettore, specialmente quando questi è distratto da priorità divergenti, rappresenta una vulnerabilità che nessuna potenza economica regionale può più ignorare.

Rimane da sperare che quanto successo con i Paesi del Golfo non debba ripetersi con gli alleati europei, con il rischio di ritrovarsi prigionieri di una guerra voluta solo da Netanyahu e Trump.

Gian J. Morici