10eLotto: a Ragusa colpo da 1 milione di euro, vincita più alta del 2026

Il 10eLotto premia la Sicilia. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 20 marzo 2026, è stato centrato un colpo da 1 milione di euro a Ragusa presso il punto vendita in Viale dei Platani. Si è trattata della vincita più alta della giornata- oltre che dell’anno – ottenuta grazie ad un “10” (25-29-42-43-48-49-50-51-84-86) e una giocata da 3 euro. Sempre in Sicilia sono andati altri premi per un valore complessivo di 20.500 mila euro. Ancora nell’estrazione di venerdì 20 marzo, in Piazza della Vittoria a Carini, in provincia di Palermo, colpo da 10.500 euro grazie ad un “6” Doppio Oro, mentre in Via Isnello a Collesano, in provincia di Palermo, un “7” Doppio Oro vale 5mila euro. Infine, sabato 21 marzo in Via Gioacchino Iacono a Comiso, in provincia di Ragusa, vinti 5mila euro con un “8” Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 924,5 milioni da inizio anno.

SuperEnalotto, a Comiso (RG) sfiorato il “6”: centrato un “5” da oltre 47mila euro

Esulta la Sicilia con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 20 marzo 2026 è stato centrato un “5” da 47.117,33 euro a Comiso, in provincia di Ragusa, presso il Tabacchi di Maurizio Pacini, in Corso Vittorio Emanuele, 109.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 24 marzo, sale a 138,9 milioni di euro.

Lotto, in Sicilia vinti oltre 101mila euro

Festeggia la Sicilia con il Lotto. Come riporta Agipronews, la regione ha raccolto un ricco bottino da oltre 101mila euro nelle ultime due estrazioni di venerdì 20 e sabato 21 marzo. Una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Cagliari, con una giocata da 1,50 euro, regalano oltre 25mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita in in Via Giuseppe Garibaldi a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Si tratta della vincita più alta del concorso di venerdì, a cui si sommano, lo stesso giorno, oltre 23mila euro ad Alcamo (sempre nel Trapanese), grazie a un terno e tre ambi sulla ruota Nazionale in un esercizio di Via Ingham, e due premi in provincia di Ragusa: 22.500 euro a Modica (con un terno sulla ruota di Cagliari in Corso Vittorio Emanuele) e oltre 16mila euro a Scicli in Via Tiepolo. In evidenza, sabato, anche 13.500 euro centrati in un punto vendita di Contrada Amabilina a Marsala (TP) con terno sulla ruota di Palermo e una giocata da tre euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,3 milioni di euro, per un totale di 323,8 milioni di euro da inizio 2026.