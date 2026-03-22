Vertenza Ex Almaviva: i sindacati chiedono azioni concrete al Presidente della Regione Siciliana

Tre anni di attesa senza soluzioni: i lavoratori ex Almaviva esigono interventi immediati e concreti dalle istituzioni regionali

Le Organizzazioni Sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILFPC e UGL Telecomunicazioni tornano a sollecitare interventi risolutivi sulla vertenza dei lavoratori ex Almaviva, che da tre anni attendono soluzioni occupazionali concrete. Dopo l’ennesimo incontro con l’Assessore alla Salute, durante il quale è emerso che il decreto relativo al numero unico europeo 116/117 è stato formalmente adottato, i sindacati constatano che ciò non produce alcun avanzamento sul piano occupazionale né garantisce il riassorbimento dei lavoratori.

Particolarmente critica la situazione legata alla ricollocazione dei dipendenti che avevano prestato servizio sul numero 1500 durante l’emergenza sanitaria: una proposta iniziale di riassorbimento, pur discussa in sede ministeriale, è stata inspiegabilmente ritirata. Allo stesso modo, rimane priva di una progettualità formalmente definita l’opportunità di ricollocazione nel settore della digitalizzazione e dematerializzazione delle cartelle cliniche della pubblica amministrazione.

I sindacati respingono ulteriori coordinamenti tra assessorati e richiedono un intervento diretto e risolutivo del Presidente della Regione Siciliana, che assuma piena responsabilità politica della vertenza e garantisca soluzioni certe e tempi definiti. I lavoratori non possono più attendere: vivono una condizione insostenibile, senza possibilità di garantire il sostentamento delle proprie famiglie.

Sulla vertenza ex Almaviva è intervenuto Claudio Marchesini, Segretario responsabile della UGL UTL di Palermo: “Tre anni di attesa senza soluzioni sono inaccettabili e insopportabili, i lavoratori ex Almaviva esigono interventi immediati e concreti dalle istituzioni regionali, i sindacati chiedono azioni reali al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani”.

Per questo motivo, le Segreterie Regionali e Territoriali di SLC CGIL – FISTEL CISL – UILFPC – UGL Telecomunicazioni hanno convocato una conferenza stampa per il 25 marzo 2026 alle 10:00 in Piazza Indipendenza davanti la Presidenza della Regione Siciliana, e richiederanno contestualmente un incontro urgente al Presidente per la piena risoluzione della vertenza.