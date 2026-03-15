Referendum Giustizia, all’Ars un incontro promosso dall’on. Micciché sulle ragioni del sì

Palermo – Si terrà lunedì 16 marzo alle ore 15.30, presso la Sala Rossa dell’Assemblea Regionale Siciliana (Palazzo dei Normanni), l’incontro pubblico “Referendum: le ragioni del Sì – Chi accusa non giudica, per una giustizia più giusta”.

L’iniziativa, promossa dall’On. Gianfranco Micciché, sarà un momento di confronto sul tema della riforma della giustizia e della separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti.

Interverranno:Francesca Pascale, portavoce del Comitato “Chi accusa non giudica”;Gabriele Elia, co-fondatore del Comitato;Avv. Nino Caleca.

L’incontro è aperto alla stampa e ai cittadini e intende accendere il dibattito su una riforma ritenuta da molti necessaria per rafforzare il principio del giusto processo e l’equilibrio tra accusa e giudizio.

Per accrediti inviare una mail con i nominativi a gfmicciche@ars.sicilia.it