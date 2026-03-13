L’Italia nel mirino tra l’operazione Epic Fury e la crisi del Golfo

Dalla mobilitazione dei C-17 all’attacco di Camp Singara, le basi di Sigonella e del MUOS hanno trascinato il governo Meloni sempre più vicino al conflitto diretto tra Stati Uniti e Iran, travolgendo la strategia dell’equilibrio e la sicurezza nazionale.

Dall’ombra dei giganti dell’aria C-17 Globemaster III fino al cuore tecnologico del MUOS di Niscemi, la partecipazione dell’Italia al conflitto in Medio Oriente non è più una questione di logistica, ma di sopravvivenza strategica. Mentre il governo tenta una difficile mediazione diplomatica per tutelare l’export e le forniture di Eni, l’attacco a Camp Singara e l’operazione Epic Fury mette a nudo la fragilità della nostra neutralità apparente.

L’escalation militare nel Mediterraneo e in Medio Oriente, l’11 marzo 2026 ci ha avvicinato a un punto di non ritorno delineando uno scenario di conflitto aperto che vede l’Italia pericolosamente esposta. I segnali di una mobilitazione senza precedenti erano già emersi tra il 7 e il 9 febbraio, quando una flotta coordinata di oltre 110 aerei da trasporto strategico C-17 Globemaster III ha attraversato i cieli tra Europa e Golfo Persico, con concentrazioni anomale di mezzi pesanti nelle basi di Ramstein in Germania, in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti.

Parallelamente al ponte aereo, gli Stati Uniti hanno saturato il Golfo Persico con assetti di sorveglianza avanzata, con pattugliamenti antisommergibile dei P-8A Poseidon, supportati dai droni MQ-4C Triton e dai rifornitori KC-135, che hanno preparato il terreno tattico attraverso costanti operazioni ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance). Le brevi incursioni radar registrate nello spazio aereo iraniano non erano semplici errori di rotta, ma la fase preliminare necessaria a mappare le difese nemiche e coordinare i sistemi di comando e controllo distribuiti nella regione.

L’illusione della neutralità italiana è definitivamente crollata l’11 marzo, a seguito dell’attacco delle milizie filoiraniane contro le truppe di Camp Singara a Erbil. Un assalto, condotto con droni Shahed, che ha colpito il bar-ristorante “Il Fortino” all’interno della base, segnando il fallimento della strategia di equilibrio del governo Meloni. Per Teheran, l’Italia non è più un supporto logistico marginale ma un bersaglio militare, a causa del ruolo determinante svolto dalle infrastrutture italiane nelle operazioni belliche alleate.

L’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele che ha portato all’uccisione di Ali Khamenei e dei vertici dei Pasdaran è stato reso possibile grazie al supporto tecnologico delle basi siciliane di Sigonella e del MUOS di Niscemi, centri nevralgici per le comunicazioni satellitari, confermando l’integrazione operativa dell’Italia nella macchina bellica statunitense, creando un paradosso strategico tra diplomazia e realtà militare. Con circa 13.000 soldati americani ospitati tra Vicenza, Aviano e Camp Darby, l’Italia rappresenta l’anello debole e al contempo essenziale della proiezione di potenza atlantica nel Mediterraneo.

Mentre l’Italia tenta la scappatoia partecipando come osservatore nel Board of Peace per Gaza per aggirare i limiti dell’Articolo 11 della Costituzione, la realtà economica impone scelte drastiche. L’instabilità causata dall’Iran nello Stretto di Hormuz minaccia ora il 40% dell’export nazionale e le forniture energetiche vitali di Eni.

Lo shock economico derivante dal conflitto non permette più ambiguità, e la posizione di neutralità apparente si è trasformata in un vicolo cieco strategico che espone il Paese a ritorsioni militari e crisi finanziarie senza precedenti.

Fino a che punto il Governo Meloni è disposto a sacrificare la sicurezza del territorio nazionale e l’autonomia della nostra politica estera, prima di ammettere che la gestione delle basi di Sigonella e del MUOS ha già trascinato l’Italia oltre i confini del dettato costituzionale e dentro un conflitto di cui non controlliamo né gli obiettivi né l’epilogo?

Gian J. Morici