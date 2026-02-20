Elezioni Messina: Marcello Scurria candidato sindaco del centrodestra

“Marcello Scurria è il candidato sindaco di Messina sostenuto dall’intera coalizione di centrodestra e dalle liste civiche che si riconoscono in un progetto condiviso di rilancio, sviluppo e rinascita della città.

La decisione è presa dai leader locali della coalizione è stata ratificata in apertura del vertice regionale del centrodestra, durante un confronto unitario che ha portato a una scelta chiara e convinta, nel segno della coesione e della responsabilità.

Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa – di cui seguiranno ulteriori dettagli – che segnerà formalmente l’avvio della campagna elettorale in vista delle elezioni comunali in programma nel mese di maggio.

La candidatura di Scurria rappresenta la sintesi di un percorso politico fondato su competenza, visione e concretezza, con l’obiettivo di offrire a Messina un’amministrazione solida e capace di affrontare le sfide future.”

Lo dichiarano i segretari regionali di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Grande Sicilia-MPA e Democrazia Cristiana.