I dipendenti dell’ICE negli Stati Uniti stanno denunciando su Reddit gravi disfunzioni amministrative seguite a una massiccia campagna di reclutamento di 12.000 agenti. A darne notizia l’ibtimes, quotidiano di notizie economiche.

Molte reclute – riporta il quotidiano – segnalano il mancato pagamento degli stipendi per oltre un mese e il ritardo nell’attivazione dell’assicurazione sanitaria, con casi critici di genitori impossibilitati a curare i figli.

Oltre ai ritardi salariali, sono emersi problemi legati ai bonus alla firma e agli incentivi promessi, che in molti casi non si sono concretizzati o sono stati ridotti da detrazioni impreviste. Nonostante l’agenzia offra contratti teoricamente competitivi con benefit completi e premi fino a 50.000 dollari, la realtà descritta sul forum r/ICE_ERO parla di una crisi del morale e di una gestione burocratica inefficiente.

La vicenda sta diventando virale, sollevando dubbi sulla capacità del governo statunitense di gestire la propria forza lavoro proprio mentre intensifica le operazioni di controllo dell’immigrazione a livello nazionale.