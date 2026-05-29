Area industriale Catania. Tomarchio (FI) “Intervento storico per sicurezza e decoro”

“Il progetto presentato oggi dal Presidente Schifani e dal Sindaco di Catania Trantino, con un intervento di 50 milioni di euro per l’area industriale di Catania, rappresenta un’azione di rilevanza straordinaria, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza di 20mila lavoratori e l’attrazione di nuovi investimenti sul più importante polo economico della regione. Si tratta di un investimento mai realizzato prima con questa incisività, che migliorerà la viabilità, il verde, l’illuminazione e il deflusso delle acque.”

Lo dichiara Salvo Tomarchio, deputato regionale di Forza Italia.

“Questo intervento non è solo un progresso infrastrutturale necessario – prosegue Tomarchio – ma anche un segnale concreto di attenzione verso chi investe e opera nell’Etna Valley, cuore pulsante dell’economia siciliana. Una zona così strategica merita standard di sicurezza e decoro adeguati al suo ruolo.

Il risultato odierno è frutto di un percorso iniziato anni fa, con il dialogo avviato in quel periodo dalla giunta Trantino di cui facevo parte con il governo regionale, le associazioni di categoria con Confindustria in primis e i sindacati. Quella sinergia, oggi consolidata, dimostra la capacità di ascolto e di azione delle istituzioni regionali e comunali, che continuano a lavorare con metodo per rispondere ai bisogni reali del territorio. Ringrazio il Presidente Schifani per aver mantenuto gli impegni e per la grande attenzione che continua a riservare alla Provincia di Catania.”