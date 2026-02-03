CAREGIVER, DI LAURO (M5S): “CASO INSEGNANTE SICILIANO GRAVISSIMO, ORA DIRITTI E TUTELE”

Roma, 2 feb. – “Solo pochi giorni fa siamo scesi in piazza al fianco delle associazioni italiane dei caregiver italiani, per raccogliere il loro grido di dolore e la loro richiesta d’aiuto. In questo senso, è emblematico e gravissimo il caso dell’insegnante siciliano Francesco Malizia, che ha denunciato la soppressione della sua cattedra e addirittura la minaccia di licenziamento da parte della preside dell’istituto dove lavora in seguito alla richiesta di alcuni permessi per assistere la moglie, una persona con disabilità al 100%. Il governo non si illuda di potersela cavare con una legge inutile come quella annunciata dalla ministra Locatelli, che finirebbe per tradursi in una mera mancetta per l’1% dei sette milioni di caregiver italiani. Casi come quello denunciato dall’insegnante siciliano sono purtroppo all’ordine del giorno, nella vita di chi si dedica alla cura di una persona cara non autosufficiente. A queste persone dobbiamo dare risposte concrete, diritti e tutele, non se ne fanno niente della vuota e offensiva propaganda del governo”. Lo scrive in una nota Carmen Di Lauro, deputata del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.

condividi su: