Roma, 27 gen. – “Le comunità del Sud messe in ginocchio dall’uragano Harry dovrebbero essere la priorità politica e umana di questo Governo, che invece continua a vincolare ingenti risorse su altre opere, destinando pochi spiccioli a questa emergenza, mentre intere aree del Paese, come Niscemi, franano. Il rischio idrogeologico richiede pianificazione, prevenzione, attuazione rapida degli interventi e investimenti strutturali veri. Continuare a intervenire solo in emergenza significa esporre i cittadini a pericoli evitabili e trasformare ogni evento atmosferico in tragedia. La tutela del territorio è la condizione di base per qualsiasi strategia di sviluppo: senza sicurezza di case, scuole e infrastrutture locali, ogni altra opera perde significato e diventa una priorità rovesciata”. Lo ha affermato in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

