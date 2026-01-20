Maltempo Sicilia, Ternullo (FI): “Grazie a chi è in prima linea per la nostra sicurezza”

«In queste ore difficili esprimo il mio più sincero ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che, a partire da ieri, sono impegnati senza sosta per garantire ordine, sicurezza e assistenza alle comunità colpite dall’allerta meteo che sta interessando la Sicilia e in modo particolare la fascia ionica». Lo dichiara la senatrice, che segue con attenzione l’evolversi della situazione nelle province maggiormente colpite dai disagi causati dalle avverse condizioni meteorologiche.

«Un elogio doveroso va ai prefetti e a tutte le istituzioni coinvolte nel coordinamento degli interventi – conclude – per il lavoro di raccordo, la prontezza decisionale e il costante monitoraggio del territorio. Ma il mio pensiero più sentito va soprattutto a chi scende concretamente in campo: alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco, alle Forze dell’ordine e a tutti gli operatori che, spesso in condizioni complesse e rischiose, stanno prestando soccorso, prevenendo situazioni di pericolo e offrendo supporto ai cittadini».