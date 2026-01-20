SICILIA, MORFINO (M5S): SITUAZIONE PREOCCUPANTE, NECESSARIA STRATEGIA SERIA PER TUTELARE CITTADINI E TERRITORI

Roma, 20 gennaio – “L’ondata di maltempo che sta attraversando la Sicilia in queste ore desta molta preoccupazione. Una regione sotto assedio con immagini che raccontano di strade che cedono, disagi per la popolazione, zone isolate. È la conferma di un problema strutturale, di una regione abbandonata alla mancanza di manutenzione, prevenzione, e all’assenza di una strategia seria capace di anticipare i rischi di un’emergenza. E’ fondamentale agire per la sicurezza dei cittadini e dei territori. La logica dell’emergenza non è più accettabile”. Così in una nota la deputata M5S Daniela Morfino, capogruppo in commissione Ambiente.

