Argo Cassiopea, Di Paola e Cambiano (M5S): Sblocco indennizzi è boccata d’ossigeno per i Comuni

Palermo 13 gennaio 2026 – “Esprimiamo soddisfazione per l’attuazione della norma che garantisce importanti risorse economiche per i Comuni le cui coste sono interessate dal giacimento Argo Cassiopea ovvero Gela, Licata e Butera che negli anni hanno subito importanti disagi. Lo sblocco degli indennizzi sarà boccata d’ossigeno per i bilanci comunali di cui beneficeranno i cittadini”.

Lo dichiarano i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola ed Angelo Cambiano, a proposito dello sblocco degli indennizzi ai Comuni ricadenti nell’area d’azione dell’impianto Argo Cassiopea.

“Questo risultato – sottolineano i deputati – è il frutto di un’intuizione politica che prende le mosse nel 2022, quando abbiamo iniziato ad incontrare i sindaci e abbiamo messo nero su bianco un apposito disegno di legge e diversi atti parlamentari che prevedevano proprio questo meccanismo” – concludono.