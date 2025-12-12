Storia della mafia americana

Sam Giancana, fu un potente mafioso italo-americano e boss della Chicago Outfit dal 1957 al 1966. La sua ascesa criminale, iniziata negli anni ’20 poiché faceva parte della “Banda dei 42” e come guardia del corpo di Al Capone. Giancana è ricordato come un abile e spietato assassino, oltre che per il suo eminente ruolo nel traffico di droga, gioco d’azzardo e prostituzione. Vanno anche menzionati i suoi presunti legami con la politica statunitense, in particolare con la famiglia Kennedy, ipotizzando che abbia giocato un ruolo chiave nella vittoria elettorale di John F. Kennedy nel 1960, anche attraverso la mediazione di Frank Sinatra. Noti sono anche le teorie cospirative che collegano Giancana agli assassinii di JFK, Robert Kennedy e Marilyn Monroe, e riportano il suo coinvolgimento in un complotto della CIA per uccidere Fidel Castro, sebbene il piano non sia mai stato attuato. Infine, gli estratti raccontano la sua morte misteriosa nel 1975, avvenuta poco prima che testimoniasse davanti a una commissione senatoriale, con il sospetto che la CIA potesse essere coinvolta per prevenire scomode rivelazioni.